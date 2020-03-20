2020/03/20 | 10:20 - المصدر: الغد برس

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واسط تغرم مخالفيّ حظر التجوال 100 ألف دينار وحجز المركبة 30 يوماً

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واسط تغرم مخالفيّ حظر التجوال 100 ألف دينار وحجز المركبة 30 يوماً

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