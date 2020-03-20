2020/03/20 | 10:20 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تغرم مخالفيّ حظر التجوال 100 ألف دينار وحجز المركبة 30 يوماً) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واسط تغرم مخالفيّ حظر التجوال 100 ألف دينار وحجز المركبة 30 يوماً
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واسط تغرم مخالفيّ حظر التجوال 100 ألف دينار وحجز المركبة 30 يوماً
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تغرم مخالفيّ حظر التجوال 100 ألف دينار وحجز المركبة 30 يوماً) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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