2020/03/20 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 10 اشخاص مخالفين لتوصيات خلية الازمة الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تنفيذًا لاجراءات حظر التجوال باشرت قواتنا الامنية بغلق المقاهي والمطاعم والكافتيريات كافة ومحاسبة الذين لم يلتزموا بالتعليمات من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية، حيث القت القبض على أكثر من عشرة مخالفين وسيتم تقديمهم للقضاء".

واضافت ان "القوات الأمنية حجزت عشرات العجلات التي لم تلتزم بالحظر وحاسبت أكثر من 4071 مركبة بالتنسيق مع رجال المرور".

ودعت القيادة "جميع المواطنين الى الالتزام باجراءات حظر التجوال وكذلك غلق المحلات والمطاعم والمقاهي كافة حسب ارشادات وتوصيات وزارة الصحة للوقاية من انتشار فيروس كورونا".

وأكدت ان "قواتنا الامنية انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 10 مخالفين لتوصيات خلية الازمة في بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 10 مخالفين لتوصيات خلية الازمة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).