صحة النجف الاشرف توجه النداء العاجل الثالث!

2020/03/20 | 10:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير عام دائرة صحة محافظة النجف الاشرف رضوان الكندي، نداءً عاجلاً إلى أبناء المحافظة بشأن مخاطر الفيروس المستجد....

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