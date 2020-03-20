عمليات بغداد تحجز عشرات السيارات المخالفة لحظر التجوال

2020/03/20 | 10:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن حجز عشرات العجلات التي لم يلتزم اصحابها بقرار حظر التجوال، كما اعلنت كذلك اعتقال اكثر من 10 اشخاص خالفوا ق...

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