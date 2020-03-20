كندا تسجل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/20 | 10:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي بريتش كولومبيا الغربية والبرتا.

وقال زير الصحة في مقاطعة بريتش كولومبيا، أديران ديكس، في تصريح صحفي إن "حالة الوفاة في نورث فانكوفر، حيث تم تسجيل ست حالات وفاة أخرى".

وأضاف أن "المقاطعة بها 40 حالة جديدة، وبذلك يصل مجموع الحالات المؤكدة إلى 271 حالة".

من جانبها، أعلنت مقاطعة ألبرتا عن "وفاتها الأولى بفيروس كورونا"، مبينة انها "سجلت 27 حالة جديدة يوم امس الخميس، ليصل مجموعها إلى 146 حالة".

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