روسيا تختبر أول لقاح ضد كورونا على الحيوانات

2020/03/20 | 10:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان: "بدأت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت إلى أن الهيئة، قامت بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.

وأكدت أن العلماء "بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات".

وأضافت الهيئة "ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه، ويأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح في الربع الرابع من عام 2020".

واعتبر مدير معهد "سمورودينتسوف" لأبحاث الإنفلونزا الروسي التابع لوزارة الصحة الروسية، دميتري ليوزنوف، أمس الخميس، أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام ونصف العام إلى 3 أعوام.

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