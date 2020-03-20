أمانة بغداد: إكمال الإجراءات الخاصة لإكساء منطقة الحمدانية

2020/03/20 | 10:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، عن اكمال جميع الإجراءات الادارية والروتينية الخاصة بتطوير واكساء المحلة 879 والمسماة بمنطقة الحمدانية جنوب غرب بغداد.وذكرت الامانة في بين تلقته “العهد نيوز”، ان “دائرة المشاريع احدى ملاكات الامانة أكملت مع الجهات المختصة الإجراءات الادارية الخاصة بتطوير المنطقة المذكورة”.وأضافت أن “الدائرة ستباشر خلال الفترة المقبلة بإعمال التطوير التي تتضمن فتح […]

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