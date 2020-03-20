الصين تعلن شفاء 88% من مجمل المصابين بـ”كورونا”

2020/03/20 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية الصينية عن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد.وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة، اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى 282 مصابا فقط.وأوضحت الهيئة أنها خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل إصابات محلية، ماعدا 39 إصابة […]

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