2020/03/20 | 10:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الباحث بالشأن العراقي، منقذ داغر، الاجتماعات المتكررة للسياسيين العراقيين رغم كخطر تفشي فايروس كورونا.وقل داغر ، إن “السياسيين في كل العالم يجتمعون عبر الانترنت الا في العراق، حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحث: السياسيون بكل دول العالم يجتمعون عبر الانترنت إلا في العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحث: السياسيون بكل دول العالم يجتمعون عبر الانترنت إلا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).