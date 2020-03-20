نائب عن الفتح: صالح فرض الزرفي دون الأخذ برأي الكتل الأخرى

2020/03/20 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب المستقل عن كوتا الشبك ضمن تحالف الفتح قصي عباس، الجمعة، ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي فرض من قبل رئيس الجمهورية من دون الاخذ برأي الكتل الأخرى.وقال عباس في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “عدنان الزرفي وبصرف النظر عن امكانياته وخبراته الادارية والسياسية فانه فرض من قبل رئيس الجمهورية من دون […]

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