السفارة الإيرانية ببغداد: سياستنا مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق

2020/03/20 | 10:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة صرح مساعد السفير الإيراني في بغداد، موسى علي زادة طباطبائي، أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.نقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم، الجمعة، عن لسان زادة طباطبائي، أمنياته وأمنيات بلاده للسياسيين العراقيين التوفيق في الخطوات التي يتخذونها من أجل الأمن والإعمار والاستقرار في بلدهم.وقال طباطبائي، إن سياسة إيران مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية واحترام انتخابهم المبني على الإجماع في الرأي والتفاهم الوطني وفي إطار الدستور.وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي قبل فترة عن هذا التكليف.واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.

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