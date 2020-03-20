النفط يواصل تعافيه

2020/03/20 | 10:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تواصل أسعار النفط تعافيها اليوم، عقب مكاسب كبيرة حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن لمح الرئيس الأمريكي ترامب إلى أنه ربما سيتدخل في "الوقت المناسب" في حرب الأسعار الدائرة حاليا.كما تلقت الأسعار دعما من خطط للولايات المتحدة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ بحلول نهاية يونيو القادم، فيما أفادت تقارير بأن الجهات التنظيمية في أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، وهي تكساس، كبحت الإنتاج.وارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.7% إلى 26.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينيتش، كما صعدت عقود "برنت" بنسبة 1% إلى 28.75 دولار للبرميل.وقالت مارغريت يانغ، محللة السوق لدى شركة "سي إم سي ماركتس" للاستثمار، إن "الانتعاش المفاجئ لأسعار النفط الخام الليلة الماضية كان مدفوعا بالأساس بدراسة الولايات المتحدة التدخل في سوق النفط عبر زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، بينما تقلص بعض إنتاج النفط".وأضافت: "القضية الأساسية هي أن الطلب العالمي على الطاقة ينخفض بشدة، إذ أن المزيد من الدول تنضم إلى نادي الإغلاق.الخطورة التي يمثلها كوفيد-19 على الاقتصاد الكلي قد تتجاوز توقعات أي شخص، وربما تستمر لفترة طويلة من الوقت".

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