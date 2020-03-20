مهندس سوري يوفر ملايين الليرات على شركة الكهرباء

2020/03/20 | 10:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - سوريا

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