ترودو يهنئ بنوروز ويدعو للاحتفال بشكل مختلف

2020/03/20 | 10:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، تهنئة بعيد نوروز.وقال ترودو في بيان، "اليوم، ننضم إلى المجتمعات الفارسية والأفغانية والكوردية والزرادشتية والبهائية وآسيا الوسطى والإسماعيلية في كندا وحول العالم للاحتفال بعيد نوروز، في أول أيام الربيع وبداية العام الجديد".واضاف "نوروز هو وقت التجديد الروحي، وفرصة لإظهار الامتنان لبركاتنا ومشاركة تطلعات الأمل والتفاؤل للعام المقبل".وحث رئيس الوزراء الكندي "على الاحتفال بشكل مختلف عن طريق عدم التجمع للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا".

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