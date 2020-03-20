الصحة العالمية تعلن عن تجاوز عدد الإصابات بكورونا 209 آلاف

2020/03/20 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألاف شخص.ووفقا لبيانات المنظمة اليوم ، في الـ 24 ساعة الأخيرة، تم الكشف عن 16556 إصابة جديدة، من بينهم فقط 85 حالة على الأراضي الصينية.وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس […]

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