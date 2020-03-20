السليمانية توجه تحذيرا للمحتفلين بعيد نوروز

2020/03/20 | 11:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان دعا مدير عام صحة محافظة السليمانية باقليم كردستان، الجمعة، الاهالي للاحتفال بعيد نوروز في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.وقال صباح نصر الدين في تصريح صحفي: "ندعو المواطنين الى الاحتفال بعيد نوروز في منازلهم وعدم الخروج باتباع التعليمات الصحية".وحذر بخلاف ذلك من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.وسجل اقليم كردستان اكثر من 40 اصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة اغلبها في السليمانية، التي اتخذت سلسلة من الاجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

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