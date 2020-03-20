السليمانية تحذر المحتفلين بنوروز: اعداد الاصابات سترتفع

2020/03/20 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا مدير عام صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، الجمعة، الاهالي للاحتفال بعيد نوروز في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.وقال صباح نصر الدين في حديث ورد لشفق نيوز، "ندعو المواطنين الى الاحتفال بعيد نوروز في منازلهم وعدم الخروج باتباع التعليمات الصحية".وحذر بخلاف ذلك من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.وسجل اقليم كوردستان اكثر من 40 اصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة اغلبها في السليمانية، التي اتخذت سلسلة من الاجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

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