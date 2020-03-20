عمليات بغداد تتوعد مخالفي حظر التجوال بالاعتقال وتؤكد: قواتنا لديها أوامر ’’صارمة’’

2020/03/20 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

توعدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (20 آذار 2020)، المخالفين لقرار حظر التجوال بالاعتقال، فيما أكدت أ...





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