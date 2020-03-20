2020/03/20 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
توعدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (20 آذار 2020)، المخالفين لقرار حظر التجوال بالاعتقال، فيما أكدت أ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عمليات بغداد تتوعد مخالفي حظر التجوال بالاعتقال وتؤكد: قواتنا لديها أوامر ’’صارمة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
توعدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (20 آذار 2020)، المخالفين لقرار حظر التجوال بالاعتقال، فيما أكدت أ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عمليات بغداد تتوعد مخالفي حظر التجوال بالاعتقال وتؤكد: قواتنا لديها أوامر ’’صارمة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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