لاول مرة في تاريخها.. جامعة ديالى تدخل تصنيفاً عالمياً

2020/03/20 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اعلنت جامعة ديالى، الخميس، عن دخول تصنيف SCimago 2020 العالمي واحتلالها المرتبة 321 على ...





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