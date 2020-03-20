2020/03/20 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري الجميع الى التكاتف وعدم استغلال الوضع الحالي لمصالح شخصية على حساب ابناء الشعب بشكل عام.وقال الشمري، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “القانون واضح وخاصة قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠ في المادة ١٣ منه بالحبس ٣ سنوات والغرامة التي تصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تصدر بياناً بشأن احتكار المواد الغذائية ورفع الأسعار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تصدر بياناً بشأن احتكار المواد الغذائية ورفع الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).