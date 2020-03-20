الزراعة النيابية تدعو المواطنين للإبلاغ عن من يحتكر المواد ويرفع سعرها  


الزراعة النيابية تدعو المواطنين للإبلاغ عن من يحتكر المواد ويرفع سعرها  
2020/03/20 | 11:20 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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