اللواء الأول في الحشد ينفذ عملية امنية لملاحقة فلول داعش في جبال نفط خانة

2020/03/20 | 11:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء الأول في الحشد الشعبي، الجمعة، عملية امنية لملاحقة فلول داعش في جبال نفط خانة في ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “قوة من اللواء الأول في الحشد شرعت صباح اليوم بعملية تفتيش وتطهير لـ40 كلم من جبال نفط خانة في ديالى “، لافتا الى ان “العملية تهدف لملاحقة فلول

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