الصدر يدعو للالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة كورونا ويتبرأ ممن يعتدون على القوات الأمنية

2020/03/20 | 11:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الى الاسراع في اتمام الزيارة والالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وغرد الصدر على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس" قائلا "أسأل الله أن يتقبل زيارتكم وطاعاتكم أما من الجميع الاسراع في إتمام الزيارة والتزام النظام والتزام القواعد الطبية والصحية لكي لا يكون مصدر عدوى وأذى للغير وهو لا يخلو من إشكال أكيدة".

واضاف انه "على القوات الامنية القيام بواجباتها على أكمل وجه وكل من يعتدي عليهم فهو ليس منا في شيء".

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