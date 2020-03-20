2020/03/20 | 11:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلفادور، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الدولة السلفادوري، نايب بوكلا، انه تم رصد إصابة مواطن بالفيروس في مستشفى بمدينة "متابان" التي تبعد 113 كم عن العاصمة سان سلفادور.

وأوضح الوزير أن الشخص المصاب كان قد سافر إلى إيطاليا قبل وقت قريب، مشيرًا إلى أن من غير المعروف حاليًا عدد الأشخاص الذين خالطهم، وأنهم سيعملون على حصرهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن العاصمة سان سلفادور استعدت لمواجهة الفيروس القاتل من خلال مستشفى مجهز بـ2300 سرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلفادور تسجل أول إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلفادور تسجل أول إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).