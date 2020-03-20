بالوثيقة.. تخصيص مستشفى للحجر الصحي في ذي قار

2020/03/20 | 11:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم الجمعة، على وثيقة صادرة من دائرة صحة ذي قار تتضمن امرا اداريا بتخصيص مستشفى بنت الهدى في المحافظة لغرض الحجر الصحي للحالات المشكوك باصابتها بفيروس كورونا.

وبحسب الوثيقة فأنه تقرر "يكون مستشفى بنت الهدى التعليمي للاطفال مركزا للحجر والعزل الرئيسي الخاص بفيروس كورونا في المحافظة".

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