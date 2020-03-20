ايقاف وسائل النقل العمومي والقطارات في الجزائر بسبب كورونا

2020/03/20 | 11:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت الجزائر، اليوم الجمعة، وقف جميع وسائل النقل العمومي وحركة القطارات وإغلاق المقاهي والمطاعم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة الجزائرية لوقف تفشي كورونا ومكافحته.

وأكدت الجزائر 67 حالة إصابة بفيروس كورونا توفيت منها خمس حالات معظمها في مدينة البليدة جنوبي العاصمة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات البلاد غلق كل المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، وذلك بعدما تم غلق المدارس والجامعات وتوقيف المنافسات الرياضية للحد من انتشار وباء كورونا.

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