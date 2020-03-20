صحة الرصافة: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

2020/03/20 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، الجمعة، عن ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا الى 49 بعد تسجيل 4 اصابات جديدة.وقال عبدالغني الساعدي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “صحة الرصافة سجلت اربع اصابات موجبة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الحالة الاولى لرجل من اهالي الزعفرانية بعمر 66 سنة ملامس لحالة موجبة واظهرت […]

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