بغداد تسجل اربع اصابات جديدة بكورونا لأشخاص لامسوا مصابين

2020/03/20 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، الجمعة، عن ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا الى 49 بعد تسجيل 4 اصابات جديدة.وقال عبدالغني الساعدي في حديث ورد لشفق نيوز، إن "صحة الرصافة سجلت اربع اصابات موجبة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الحالة الاولى لرجل من اهالي الزعفرانية بعمر 66 سنة ملامس لحالة موجبة واظهرت نتائج الفحص المختبري اصابته بفيروس كورونا".واضاف ان "الحالة الثانية هي لرجل بعمر 30 سنة شقيق الحالة الاولى وملامس لحالة موجبة فيما كانت الحالة الثالثة هي لامرأة بعمر 56 سنة زوجة الحالة الاولى وجميعهم من سكنة الزعفرانية وملامسين واظهرت نتائج الفحص المختبري موجبة تؤكد اصابتهم بفيروس كورونا".واوضح ان "الحالة الرابعة هي لرجل بعمر 46 سنة من اهالي منطقة بغداد الجديدة ملامس لحالة موجبة وراجع مستشفى الشيخ زايد ويعاني من ارتفاع درجات الحرارة وسعال ونحول عام وبعد الفحص المختبري اظهرت النتائج موجبة تشير الى اصابته بفيروس كورونا ونقل الحالات الاربع الى مستشفى ابن الخطيب".وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات بجانب الرصافة ارتفع الى 49 اصابة موجبة بفيروس كورونا اكتسب منهم 9 حالات الشفاء التام وحالة وفاة واحدة ما يعني بقاء 39 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب يتلقون العناية المتميزة من خدمات علاجية وصحية وفندقية ".ودعا المواطنين الى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال وجود اعراض الإصابة بفيروس كورونا والابتعاد عن التجمعات والالتزام بحضر التجوال لضمان سلامتهم".وسبق أن اعلنت وزارة الصحة تسجيل 192 إصابة مؤكدة، و13 وفاة بسبب الفيروس.

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