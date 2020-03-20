امانة بغداد: قريباً ستتم المباشرة بتطوير الحمدانية

2020/03/20 | 11:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد عن اكمال جميع الإجراءات الادارية والروتينية الخاصة بتطوير واكساء المحلة 879 والمسماة بمنطقة الحمدانية جنوب غرب بغداد .دائرة المشاريع احدى ملاكات الامانة أكملت مع الجهات المختصة الإجراءات الادارية الخاصة بتطوير المنطقة المذكورة وستباشر خلال الفترة المقبلة بإعمال التطوير التي تتضمن فتح بوكس ترابي وفرش وحدل الحصى الخابط مع إنشاء القالب الجانبي

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