2020/03/20 | 11:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضوء الاخضر يمنح لــ "الزرفي" من قبل ثلاث كتل شيعية .. لتشكيل حكومة مؤقتة !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضوء الاخضر يمنح لــ "الزرفي" من قبل ثلاث كتل شيعية .. لتشكيل حكومة مؤقتة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).