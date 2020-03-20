تنسيق إقليمي لمواجهة

2020/03/20 | 11:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد سكاي برس

أجرى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الخميس، اتصالات هاتفية مع 3 من الزعماء العرب في الدول المجاورة لبحث جهود التنسيق في مواجهة فيروس كورونا.

الاتصالات الهاتفية كانت مع الرئيس العراقي برهم صالح، والفلسطيني محمود عباس، ونظيره السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وفي بيانات منفصلة، بثها...

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