صحة واسط: إرسال 200 طبيب ومنتسب لناحية شيخ سعد لفحص المواطنين موقعياً

2020/03/20 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت دائرة صحة محافظة واسط أكثر من 150 منتسبا من الكادر الصحي و 50 طبيبا إلى ناحية شيخ سعد لإجراء الفحص الموقعي للمواطنين.وقال مدير الدائرة جبار الياسري في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه تم وضع خطة شاملة من اجل فحص جميع أهالي الناحية من خلال تقسيمها إلى قواطع وتخصيص الكوادر الطبية والصحية لأجراء […]

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