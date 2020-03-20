تحذيرات من الانهيار المالي في العراق بعد انخفاض أسعار النفط

2020/03/20 | 11:40 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حذر المختص بالشأن الاقتصادي، محمد عطية الساعدي، الجمعة، من الانهيار المالي في الأشهر المقبلة نتيجة الان...

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