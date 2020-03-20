الديوانية.. فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب في محال تجارية

2020/03/20 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في الديوانية من السيطرة على حريق نشب بعدد من المحال التجارية في سوق التجار اليوم الجمعة.وقال بيان لشرطة المحافظة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع فجرا بسبب تماس كهربائي، مشيرا إلى أن الحادث تسبب بخسائر مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية […]

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