شوارع خالية وعزل للقادمين... كيف يواجه العالم العربي تفشي فيروس كورونا؟

2020/03/20 | 11:43 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مشهد نادر بدى ضريح الإمام علي بالنجف شبه خال تماشيا مع إجراءات الحظرالمفروض على المدن العراقية.



وتجاوز عدد الإصابات المسجلة العراق الـ170، والوفيات وصلت الخميس إلى 14 حالة.



وفي لبنان القريب، تقدم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الدعم والتوعية حرصا على صحة اللاجئين السوريين في المخيمات.



وسجلت مصر 250 حالة، والوفيات وصلت إلى سبع.



ووصلت سفينة طارق بن زياد إلى الجزائر وعلى متنها مئات الجزائريين الآتين من مرسيليا الفرنسية وقد فرضت عليهم السلطات عزلا لأسبوعين، ووصل معدل الوفيات في الجزائر إلى نحو 10% من الإصابات، بواقع عشر وفيات.



وأغلقت تونس المساجد والأسواق، وتوفيت امرأة.

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