2020/03/20 | 11:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امريكا تصدر تنبيها مستعجلا يخص قنصلية اربيل

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