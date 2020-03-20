الزراعة النيابية تدعو المواطنين للإبلاغ عن من يحتكر المواد ويرفع سعرها

2020/03/20 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الجمعة، الجميع الى التكاتف وعدم استغلال الوضع الحالي لمصالح شخصية على حساب ابناء الشعب بشكل عام، داعيا المواطنين للإبلاغ عن من يحتكر المواد ويرفع سعرها.

وقال الشمري في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "القانون واضح وخاصة قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠ في المادة ١٣ منه بالحبس ٣ سنوات والغرامة التي تصل إلى ٣ مليون دينار، بالاضافة الى القوانين الأخرى".

واضاف الشمري ان على الدولة واجهزتها المعنية ان تضاعف العقوبة عندما يستغل البعض أزمات ابناء الشعب لتحقيق أهداف خاصة بوقت حرج يحتاج الجميع إلى من يقف معهم ويعينهم".

ودعا الشمري المواطنين الى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ السريع للإيقاع بهؤلاء والذي لا يمكن وصفهم إلا بالخارجين عن القانون والذين يعتاشون على أزمات الناس".

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