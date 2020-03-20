كامل علي - ألحكمة ألتاوية ووحدة ألوجود -2

2020/03/20 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_علي التاو واسع بلا حدودليس كمثله شيءلأنّه بلا حدود لا يماثله شيءلو ماثله شيء لغدا صغيرا منذ أمد طويلالأسراروالتجليات هما وجها التاو، الجوهر والمظهر متطابقان في الحقيقة مستقلان في الظاهر، ولا يدرك تطابق المظهر والجوهر عند الأعمال التحتية للخبرة الوجودية إلا أهل السر وأصحاب الكشف الروحي.عندما تصل إلى هذا المقام تتفتح أمامك بوابة كل الأسرار، وتدرك الوحدة الكامنة خلف الكثرة والثبات الذي ي......

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