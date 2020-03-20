نجيب طلال - كورونا اللعين... تحياتي !!

2020/03/20 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجيب_طلال هل نحن في حـلم ؟ يبدو ذلك ؛ ولكنه مزعـج ! أم نـحن أمام شاشة نشاهد ما نشاهده من أفلام ؟ ممكن ولما لا !!! ولكنها مهولة مخيفة الأحداث والأهوال والأخبار والإشاعات ! الكل فيها بطل وحينا يصبحون اللابطل ؟ حتى أن الكل انقلب على عقبيه ؛ تخطيط وآمل الأفراد وسياسة الدول واستراتيجيتها ؛ دول تتخبط في اللامعنى وتسابق المكان واللازمان .وأفراد حيارى في اللاشيء .وبين الحلم والفيلم: أي معنى أصوب ( الآن) ......

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