عبدالامير الركابي - اعدام-فهد- والمخابرات الغربية والازدواج/ ملحق أ

2020/03/20 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي ـ إعدام"فهد"والمخابرات الغربية والازدواج/ ملحق أ عبدالاميرالركابي ثمة مثل تونسي يقول:"اللي يحسب لوحده يفضل له"، المثل ينطبق تماما على الحزب الشيوعي العراقي، وجملة أحزاب وتيارات الحداثية الايديلوجية الحزبية، الليبرالية، والقومية وبمقدمها التي تعتبر نفسها ماركسية، بالذات حين تتحدث عن "تاريخها" المجيد.معتبرة وجودها وبنائها الداخلي مادة القياس والفحص الأساسي، أي مع اقتطاع الحزب عن اصله ومصدر......

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