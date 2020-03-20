وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع قائد عمليات بغداد لبحث إجراءات تطبيق حظر التجوال

2020/03/20 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عقد وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، الجمعة (20 آذار 2020)، اجتماعاً مع قائد عمليات بغداد اللواء عبد الحسين التميمي، في مبنى وزارة الصحة، لبحث إجراءات تطبيق حظر التجوال.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الصحة عقد اجتماعاً في وزارة الصحة مع قائد عمليات بغداد اللواء عبد الحسين التميمي".

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (20 آذار 2020)، زوار الإمام الكاظم للإسراع في إتمام الزيارة، فيما طالب القوات الامنية القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن

بغداد اليوم- بغداد

قال مساعد السفير الإيراني في بغداد، موسى علي زادة طبطبائي، الجمعة (20 آذار 2020)، أن سياسية بلاده مبينة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وذكر طبطبائي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن "أمنياته

بغداد اليوم- خاص

رجح التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة (20 آذار 2020)، تمرير حكومة عدنان الزرفي في مجلس النواب العراقي، فيما اشار الى ان تمريرها لن يكون سهلاً.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، ان "وضع رئيس الوز

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