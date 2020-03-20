2020/03/20 | 11:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] توعدت قيادة عمليات بغداد، المخلفين لقرار فرض حظر التجوال لمنع انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تهدد بشن حملات أوسع بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحظر المفروض بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تهدد بشن حملات أوسع بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحظر المفروض بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).