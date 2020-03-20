السيد الصدر يدعو زوار الكاظمية الى الإسراع بإتمام الزيارة بسبب كورونا

2020/03/20 | 11:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، ، زوار الإمام الكاظم [ع] للإسراع في إتمام الزيارة، فيما طالب القوات الامنية القيام بواجباتها على أكمل وجه.

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