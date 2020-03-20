4 دول عربية لم تعلن عن أي إصابة بـ”كورونا”

2020/03/20 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدة بلدان حول العالم إصابة مواطنيها بفيروس كورونا المستجد، وعدد الوفيات التي أصبحت تعد بالآلاف على المستوى العالمي.لكنّ هناك بلدانا لم تعلن لحد الساعة أي إصابة رغم كون بعضها يخوض حربا ولا يمتلك بنية تحتية صحية قوية.ومما لا شك فيه أن عدم إعلان بلد ما تسجيل إصابة بالفيروس لا يعني بالضرورة خلوه من مصابين […]

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