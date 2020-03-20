مراسلنا: إعتقال متهماً بسرقة الدراجات النارية في ناحية أم قصر

2020/03/20 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة امنية في ناحية ام قصر جنوب غرب البصرة متهما بسرقة الدراجات النارية وضبط بحوزته دراجة مسروقة.وقال مراسل “العهد نيوز”، إن المتهم من اصحاب السوابق واعترف بالتهم الموجهة اليه.واضاف ان معلومات امنية قادت الى اعتقاله وتدوين اقواله واحالته الى الجهات الامنية المعنية لإكمال التحقيق واحالته للقضاء.

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