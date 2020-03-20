عمليات بغداد: القبض على أكثر من ١٠ اشخاص خالفوا حظر التجوال

2020/03/20 | 12:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على اكثر من عشرة اشخاص خالفوا قرار حظر التجوال ومنع التجمع واغلاق المحال العامة في العاصمة، ضمن اجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تنفيذًا لاجراءات حظر التجول باشرت قواتنا الامنية بغلق المقاهي والمطاعم والكافتيريات كافة ومحاسبة الذين لم

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