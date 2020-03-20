عمليات بغداد: تعلن حجز عشرات العجلات لم يلتزم اصحابها بحظر التجوال

2020/03/20 | 12:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، صباح الجمعة، عن حجز عشرات العجلات التي لم يلتزم اصحابها بقرار حظر التجوال.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى، “تنفيذًا لاجراءات حظر التجول في مدينة بغداد حجزت قواتنا الامنية عشرات العجلات التي لم يتلتزم اصحابها بالحظر، فيما حاسبت اكثر من 4071 سائق مركبة بالتنسيق مع رجال المرور”.وأكدت القيادة، أن

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