المرور العامة: غرامات وحجز مركبات “بالالاف” ببغداد لمخالفي حظر التجوال

2020/03/20 | 12:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن حجز مئات العجلات ممن خالف اصحابها قرار حظر التجوال الخاص باجراءات تطويق انتشار وباء كورونا.وقال بيان اطلعت عليه “يس عراق”، انه “تم فرض غرامات على (1793) مركبة في جانب الرصافة و (1503) مركبات وحجز 36 مركبة في جانب الكرخ”، مبيناً ان “المرور العامة ستشدد […]

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