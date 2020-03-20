ماذا جنى عماد محسن من رحلة الهلال السوداني؟

2020/03/20 | 12:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بعد 71 يوما فقط داخل أسوار نادي الهلال السوداني، توصل اللاعب الدولي عماد محسن، مهاجم الهلال إلى تسوية انتهت بموجبها علاقته مع النادي السوداني.

تعاقد الهلال مع محسن، يوم 8 كانون الثاني الماضي، لمدة عام، من الزوراء، قبل أن ينتهي التعاقد اليوم بالتراضي.

رحلة 71 يوما

خلال الـ71 يوما التي قضاها عماد محسن بالهلال، خاض الفريق 9 مباريات رسمية، (7 بالدوري و2 بدوري أبطال إفريقيا)، إلى جانب مباراة ودية واحدة.

كانت مباراة الشرطة القضارف ضمن الأسبوع الأول بالدور الثاني هي الأولى له، حيث بدأها أساسيا وحل محمد موسى بديلا له.

وعاش وضع الأساسي المستبدل أيضا في مباراة الرابطة ضمن الأسبوع السابع.

وغاب محسن عن 3 مباريات متتالية مع الهلال، ضد كل من الأمل عطبرة والفلاح عطبرة وحي العرب بورتسودان، بالأسابيع 4 و5 و6؛ بسبب مرض زوجته.

في مباريات الدوري السوداني الـ7، أكمل عماد محسن مباراة واحدة فقط، ضد الأهلي عطبرة، بالأسبوع الثالث، وفي المباراة الأخيرة ضد الهلال الفاشر، جلس في مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.

بلاتينيوم والأهلي

خاض عماد محسن مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأولى أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الخامسة من دور المجموعات، ببملعب بلاتينيوم، ثم بالجولة السادسة أمام الأهلي المصري في أم درمان.

وبدأ المواجهتين أساسيا، وخرج بديلا ودخل الضي بديلا له.

حصيلة مخيبة

جاءت الحصيلة التهديفية لعماد محسن ضعيفة للغاية، حيث لم يسجل سوى هدفا وحيدا في شباك الأهلي عطبرة من ركلة جزاء.

وبعد مباراة الهلال الفاشر بالدوري، يوم 10 آذار الماضي، منح المدير الفني للهلال الفاتح النقر، اللاعبين راحة 3 أيام، على أن يعودوا للتدريبات انطلاقا من السبت 14 آذار.

لكن عماد محسن انقطع عن التدريبات، وكشف عن رغبته في فسخ عقده بالتراضي، وهو ما تم اليوم.

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