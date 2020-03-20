مسؤولون امريكان: ترامب رفض الرد بقسوة على إيران رأفة بأوضاعها الصحية

2020/03/20 | 12:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب امتنع عن القيام برد قاس على الهجوم الأخيرعلى قاعدة للتحالف في العراق، نظرا للأوضاع التي تعيشها إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.ونقلت قناة "إن بي سي" عن مصادر أمريكية مسؤولة لم تذكر هويتها، أن ترامب أعرب عن قلقه أثناء اجتماع من مستشاريه الأسبوع الماضي، من أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستبدو سيئة" في حال قامت برد قاس على طهران في الوقت الذي تمر فيه إيران بوضع صعب نتيجة تفشي فيروس كورونا.وتعرض معسكر التاجي العراقي بشمال العاصمة بغداد، حيث تتواجد قوات أمريكية، الأسبوع الماضي لهجوم صاروخي مكثف.وفي الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، تعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية، لسلسلة هجمات صاروخية، وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، متوعدة إيران برد قوي حال استمرارها.

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